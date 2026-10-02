Tenis en silla de ruedas: Tico queda tercero en Portugal

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El paratleta costarricense José Pablo Gil cerró en el tercer lugar del WC50 Setúbal Bahía, en Portugal, torneo de tenis en silla de ruedas.
Gil cayó en semifinales ante el brasileño Diego Kohlrausch por 1-6, 7-6 y 6-4, en un partido donde llegó a remontar un 5-1 en el segundo set y salvó varios match points.
“Perdí dando todo hasta la última pelota. El objetivo de jugar al máximo nivel y buscar puntos para el ranking se están dando. Vamos bien en busca de más”, comentó el costarricense.
En su camino al podio, Gil derrotó al portugués Joao Couceiro y al austriaco Nicolás Langmann.
Por su parte, Steven Enríquez ganó un partido en singles y cayó ante el francés Frédéric Cattaneo, número uno del torneo. En dobles, ambos ticos vencieron a la pareja portuguesa Joao Couceiro y Joao Sanona, pero posteriormente fueron eliminados por los brasileños Gustavo Carneiros y Timothee da Costa.
La delegación costarricense continuará su gira europea con el WC50 Setúbal Open, del 4 al 6 de octubre, seguido por el WC50 Porto, del 8 al 11 de octubre.