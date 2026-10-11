Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

En uno de los golpes más fuertes contra el contrabando y la evasión fiscal en la zona norte, oficiales de la Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública decomisaron un millonario cargamento de productos que ingresó al país sin el debido pago de impuestos.

La acción policial se llevó a cabo este sábado en el sector fronterizo de Peñas Blancas, específicamente en una zona montañosa cercana al río Sapoá.

En el sitio, los uniformados sorprendieron en flagrancia a tres hombres que trasladaban y cargaban diversos sacos con mercancía hacia el interior de un camión, por lo que fueron interceptados y detenidos de inmediato.

Tras coordinar con la Policía de Control Fiscal, las autoridades contabilizaron el inventario incautado, el cual comprende:

1.515 pares de zapatos, entre tenis y sandalias.

2.715 unidades de diversos productos alimenticios, tales como consomés, sopas, café y salsas.

76 artículos electrónicos, en su mayoría audífonos.

13.914 unidades de medicamentos de distintos tipos.

Según las estimaciones preliminares brindadas por los cuerpos policiales, el valor total de la mercancía introducida de contrabando supera los 37 millones de colones.

Por instrucción de la Fiscalía, la situación jurídica de los tres aprehendidos fue diferenciada: dos de ellos quedaron a disposición de la Policía de Migración por encontrarse en condición migratoria irregular en el país, mientras que el conductor del camión, de apellido Calero, fue remitido con un informe ante el Ministerio Público para que se determine su situación judicial.