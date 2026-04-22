Tenis de mesa tico logra medalla de bronce en Chile

Costa Rica tuvo una muy buena participación en el ITTF World Para Future Santiago 2026, realizado en Chile, donde en tenis de mesa adaptado nos llevamos la medalla de bronce, en la categoría mixto por equipos clase XD17.

Steven Román y Kristel Morales remontaron ante Colombia 3 a 2, perdieron contra Brasil 0-3 y derrotaron 3-0 a Chile.

Un torneo muy complicado

“Fue un torneo muy duro, por la calidad de competidores y países. Traer una medalla de bronce es muy significativo, pues participaron 143 para atletas de 20 países de América, Europa, Asia y Oceanía”, dijo el sancarleño Steven Román.

La Selección de Costa Rica estuvo integrada por Kristel Morales Clase 7, Fiorella Padilla Clase 3 (Silla de Ruedas), Sebastián Chaves Clase 4 (Silla de Ruedas), Steven Román Clase 8, Nixon Reyes Clase 9, en el Evento de Dobles Mixtos Sebastián Chaves y Fiorella Padilla (XD7) Steven Román y Kristel Morales (XD17) y Steven Román y Nixon Reyes (MD18) José Leandro como delegado y el entrenador Mauricio Angulo.

Dicha cita mundialista contó con la participación de Argentina, Australia, Brasil, Colombia, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Perú, Rumania, España, Suecia, Estados Unidos, Venezuela, Israel, México, Países Bajos, el anfitrión Chile y Costa Rica.