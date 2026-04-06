Tenis de mesa busca un cupo

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

La Selección Nacional Mayor de Tenis de Mesa de nuestro país participará en el Clasificatorio a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, a realizarse del 6 al 8 de abril en la localidad de Santo Domingo, República Dominicana. Esto es parte de la segunda grada Ciclo Olímpico camino a los Juegos Olímpicos que tendrán como sede Los Ángeles, California 2028.

Los juegos serán en grupos, todos contra todos y clasifican las ocho mejores selecciones. Nuestras damas son Lucía Zavaleta, María Paula Araya, Valentina Garro y Jaydelinne Baker. En masculino vamos con los seleccionados Jeison Martínez, Alejandro Montoya, Sebastián Avilés y Gabriel Chávez. Los entrenadores son Brenda Vásquez y Carlos Fallas. Ana Sánchez es la delegada.