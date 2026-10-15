“Tengo una preocupación especial por él”

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La detención Carlos Barahona sorprendió a muchos personajes del fútbol costarricense, principalmente al presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, quien afirmó sentirse triste por lo ocurrido.

El jerarca brumoso se enteró de lo que sucedió a través de las noticias cuando se dirigía hacia el Complejo Deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) para asistir a una reunión del Comité Ejecutivo.

Fue en la madrugada de este miércoles cuando los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como parte de una investigación por presunta extorsión y cobros bajo la modalidad de “gota a gota”.

“En lo personal sí estoy muy afectado por lo que está viviendo Carlos. Él es un muchacho que conocí cuando llegué a Cartaginés hace más de ocho años, entonces tengo una preocupación especial por lo que está viviendo y espero que se le resuelva de la mejor manera”, manifestó Vargas.

El jerarca de los blanquiazules comentó que estarán al tanto de lo que decidan las autoridades judiciales con respecto a esta investigación, al tiempo que aseguró que el equipo actuará apegado al ordenamiento jurídico del país.

Esta situación llegó a los miembros de la FCRF, quienes no estuvieron exentos al caso que los tomó por sorpresa, pues hace unos días, Barahona tuvo participación con la Selección Nacional en los partidos de Liga de Naciones de Concacaf.

“Es un caso lamentable en todo el sentido humano, pero obviamente es un tema ajeno a la Federación y es un tema personal que él tendrá que resolver”, manifestó Gustavo Araya, secretario general de la entidad.

La Tricolor está a las puertas de una nueva fecha FIFA en donde tiene todo listo para enfrentar dos amistosos contra Ecuador y Argentina. Ante esto, la probabilidad de que esté en dichos juegos se reduce significativamente.

“Por supuesto que nosotros estaremos atentos a las autoridades, en este caso a las autoridades judiciales, para ver cómo se resuelve, pero en verdad que preocupa en toda la situación por el entorno de lo que está sucediendo en Costa Rica”, agregó.

Respecto a las eventuales medidas disciplinarias o decisiones contractuales que adoptará la institución, el presidente del Cartaginés todavía no tomará decisiones.

“Créame que en lo personal Carlos cuenta con mi apoyo”, destacó.

El futbolista de 24 años se desempeña como lateral derecho y ha estado casi una década en el club desde sus ligas menores.

Barahona debutó en el primer equipo de la “Vieja Metrópoli” en 2021 y tres años después se convirtió en legionario.

Fue en 2024 cuando partió al Apollon Limassol, del futbol de Chipre, sin embargo, para junio de 2025 regresó al país para vestir una vez más los colores blanquiazules, donde se ha mantenido hasta la actualidad.