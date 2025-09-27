Costa Rica le dejó una huella imborrable a Vicente García, y ahora el artista dominicano se prepara para revivir esa conexión tan especial con el público tico.

El próximo 20 de noviembre, regresará al país para ofrecer un emotivo concierto en Parque Viva a partir de las 6:00 p.m., motivado por el cariño genuino que recibió en su última visita a La Sabana el año pasado.

“Nos fuimos contentísimos esa noche, incluso no imaginaba que a los ticos les encantara tanto mi música, de verdad que le tengo un afecto especial al público de Costa Rica”, externó García en entrevista con Grupo Extra.

“Me encantaría poder conocer más del país cuando estoy por allá, el cariño de la gente se asemeja mucho al de mi tierra”.

Este reencuentro no llega en cualquier momento. García atraviesa una etapa clave en su carrera, marcada por tres nominaciones a los Latin Grammy 2025, incluyendo Álbum del Año por Puñito de Yocahú.

“Este disco se basa en el criollismo y de cómo somos parte de tres corrientes esenciales, la española, africana e indígena. En este proyecto trabajo a través de la cultura dominicana, lo que es su origen y actualidad”, compartió García.

Las entradas ya están disponibles en tickz.cr con precios que van desde los $45 (¢22.230) hasta los $85 (¢41.990).

El evento es apto para todo público y está producido por 2Mundos y Cream Latam.