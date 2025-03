Paulo César Wanchope vivió su primer duelo al mando del Saprissa frente a un equipo tradicional como Herediano, y lo hizo con una victoria que consideró justa, tras lo que calificó como un partido dominante del conjunto morado ante el actual campeón nacional.

El técnico resaltó la superioridad de su equipo en el terreno de juego, la tenencia del balón y el trabajo ofensivo, elementos que le permitieron sumar tres puntos vitales para seguir en la pelea por un puesto en la zona de clasificación.

¿Está viendo el estilo de juego que usted busca? ¿Qué sucedió con David Guzmán?

– Fue un primer tiempo muy bueno, pero somos conscientes de que podemos dar más. Estuvimos encima del rival y tuvimos mayor posesión en esa etapa. Sabíamos que enfrentábamos al campeón nacional y por eso lo respetamos. En cuanto a David, hay que esperar los resultados del examen en su rodilla. Salió muy adolorido tras una jugada complicada para él.

¿Cómo vivió su primer partido frente a un equipo tradicional y cómo manejó las decisiones sobre los convocados?

– Lo viví con intensidad y de forma muy positiva. No siempre el equipo que domina termina ganando. Eso nos pasó contra Santos. En cuanto a las variantes, tengo una planilla amplia y lo mencioné desde que llegué: tengo el derecho de observar y mover piezas en cada fecha, buscando el mejor once. No es fácil dejar a un jugador fuera de la convocatoria o comunicarle a alguien que venía jugando que esta vez no será tomado en cuenta, pero forma parte del proceso.

¿Qué más tiene Saprissa en ofensiva, más allá de Ariel Rodríguez y Sabin Merino?

– Vea lo que es el fútbol. Contra Santos rematamos 22 veces y tuvimos 14 opciones de gol, pero no entró ninguna. Hoy solo generamos tres opciones y concretamos una. Así es este deporte. Hay que insistir y tener variantes, y por eso seguimos rotando.