Con el lanzamiento de su nuevo álbum, “Todo puede convertirse en canción”, la reconocida cantautora costarricense Debi Nova reveló que una de las canciones más personales del disco le tomó dos décadas transformarla en melodía.

“Brindo” es el tema que nació de una experiencia personal marcada por la violencia de género, vivida en una relación pasada, y que con el tiempo transformó en arte, reflexión y fuerza.

“Tengo 20 años de sanar la herida que viví tiempo atrás. Con esta canción quiero inspirar a quienes hoy están viviendo algo similar. No hay que normalizar estas situaciones. Por eso, invito a todas las personas en ese panorama a salir de ahí”, compartió Debi con sinceridad.

“Tus marcas en mi piel me hicieron crecer y hacerme fuerte, son muchas las historias sin la misma suerte”, es una de las estrofas que más eco hace en la canción.

Convertida en madre recientemente, Debi confesó que esta nueva etapa le ha abierto los ojos a otras realidades, las cuales también se reflejan en sus composiciones.

“La maternidad me ha dado una sensibilidad distinta y me permite escribir sobre cosas que antes no lograba dimensionar”, confesó.