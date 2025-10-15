Costa Rica atraviesa una intensa temporada lluviosa y las autoridades y expertos instan a los conductores a reforzar las medidas de prevención para evitar accidentes.

La atención al mantenimiento del vehículo, la conducción responsable y la prudencia al enfrentar calles anegadas son claves para garantizar la seguridad.

De acuerdo con Hugo Martínez, gerente regional de Autopits, es fundamental que los automovilistas estén atentos a su entorno y eviten circular por zonas inundadas.

“Si topamos con una fuerte lluvia y la calle tiene mucha agua acumulada, lo mejor es bajar la velocidad, ya que al reducirse la adherencia de las llantas al asfalto se puede perder el control del volante. Es preferible detenerse o buscar rutas alternas”, señaló.

Martínez advirtió que ingresar con el vehículo a zonas anegadas puede ocasionar daños severos al sistema eléctrico, la batería, el motor e incluso la tapicería. El agua, explicó, no debería llegar a lo que popularmente se conoce como “el piso del carro”.

Para minimizar riesgos, los especialistas recomiendan un mantenimiento preventivo constante. Las llantas deben contar con la presión adecuada y tener suficiente dibujo para evacuar el agua.

Si están desgastadas, el vehículo puede “patinar” o sufrir el fenómeno de aquaplaning. Los frenos, por su parte, deben revisarse periódicamente para garantizar que respondan a tiempo, y cualquier ruido extraño es motivo de inspección inmediata.

Otro punto esencial son las luces, que permiten ver y ser vistos. En condiciones de lluvia intensa, encenderlas mejora la visibilidad y la comunicación con otros conductores.

Además, se aconseja verificar que las escobillas funcionen correctamente y mantener el depósito de líquido limpiador lleno, así como asegurarse de que el aire acondicionado permita desempañar los vidrios con rapidez.

“La prevención marca la diferencia”, enfatizó Martínez. “Revisar el vehículo y conducir con mayor cautela durante el invierno puede evitar incidentes y garantizar la seguridad de todos en carretera”.