Tener casa propia no debe ser un privilegio

Hay miles de costarricenses que llevan más de una década pagando alquiler. Gente que trabaja, que se esfuerza, que paga puntual cada mes, pero nunca logra que ese dinero se convierta en algo propio. Viven atrapados en un ciclo donde el alquiler sube, los salarios no alcanzan y los bancos cierran las puertas con la misma frase de “no califica” o “usted gana demasiado para el bono de vivienda, pero muy poco para el banco”.

Esas familias no son un número en una estadística. Son los maestros, los policías, las enfermeras, los pequeños empresarios, las parejas jóvenes que sueñan con tener una casa. Son la clase media trabajadora de Costa Rica.

Los que sostienen el país, pero sienten que el país dejó de pensar en ellos.

Yo he conversado con muchas de esas familias en las giras y siempre aparece una frase que se repite: “el problema no es pagar la casa, es poder tener acceso al crédito”. Porque el obstáculo más grande no está en la cuota mensual, está en la prima, en ese requisito que muchos nunca logran reunir, aunque trabajen toda la vida.

Ahí es donde el sistema falla. No porque la gente no quiera, sino porque las reglas están hechas para un país que ya no existe.

Para las personas con ingresos variables o pequeños emprendimientos, el sueño de la casa propia también se ha vuelto una carrera con obstáculos imposibles, con requisitos pensados para quienes tienen un trabajo fijo, en una nómina, en una empresa.

Y mientras tanto, el alquiler se convierte en una especie de impuesto por no tener oportunidades.

Por eso yo creo que el Estado tiene que dejar de ser un espectador y pasar a ser un aliado para abrir las puertas a quienes ya demostraron, mes a mes, que pueden pagar.

Si una familia ha sostenido un alquiler durante años, eso debería contar como prueba de capacidad de pago. Si una pareja joven quiere comenzar, debería poder hacerlo con programas que les permitan alquilar con opción de compra, o acceder a un crédito donde el Estado les respalde la prima, no donde se la exija como barrera.

Porque la vivienda no es solo un techo; es lo que da estabilidad emocional, seguridad, sentido de pertenencia. Cuando una familia tiene casa, el país también se ordena. Cada casa nueva es una historia de esperanza y también un impulso para la economía, para los encadenamientos, en donde albañiles, ferreterías, arquitectos, transporte, comercios, etc., se ven beneficiados. Construir vivienda es construir país.

Yo quiero que Costa Rica vuelva a creer que tener casa es posible. Que los jóvenes puedan planear un futuro sin miedo a una deuda absurda. Que las mujeres jefas de hogar tengan respaldo para dejar de depender de un alquiler que sube sin explicación. Que la clase media sienta que el esfuerzo vuelve a valer la pena.

Una casa no debería ser un privilegio reservado para unos pocos. Debería ser el resultado justo del trabajo honesto, del ahorro, de la disciplina. Porque el país que vuelve a creer también vuelve a construir. Y cuando las familias logren abrir la puerta de su propia casa, vamos a estar un paso más cerca de recuperar la esperanza. Ese es el siguiente paso.