La Asociación Deportiva San Carlos inició la temporada 2026-2027 con un duro golpe, tras no jugar ante Escorpiones de Belén y perder los puntos por estar en deuda por unos ¢67 millones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Una vez que recibieron el aval, su primer partido en cancha también lo perdieron. Esta vez, con marcador de 2-1 ante el Deportivo Saprissa en “La Cueva”.

El panorama no es el mejor, sin embargo, desde el bando norteño saben que tienen la oportunidad de cambiar la historia y afianzar un proyecto que ha venido a menos en cuanto a los resultados deportivo.

Luchar para evitar el descenso era algo que no estaba en el radar del club, sin embargo, el año pasado fue así. Al final de temporada lograron salvarse, pero no se olvidan de ese noveno lugar en la temporada 2025-2026.

Por eso, buscarán tener su propia revancha. Así lo manifestó Carlos Acosta, gerente deportivo del equipo, quien dijo a Grupo Extra que quieren dejar atrás lo ocurrido en el ámbito deportivo, así como en lo administrativo.

“Sin duda alguna el equipo está concentrado en hacer un buen torneo. Tenemos una afición que nos exige y por eso intentamos siempre estar a la altura, aunque comprendo también que los últimos torneos no han sido nada buenos para nosotros y hoy tenemos una oportunidad buscando una revancha”, dijo.

“Siempre nos hemos fijado metas altas. El compromiso es total de todas las partes, desde la gerencia deportiva, el entrenador y jugadores”, agregó.

El hecho de pasar varias semanas con la deuda con la CCSS generó ciertas dudas, al punto, que varios futbolistas abandonaron la institución. Uno de los casos más destacados fue la salida del arquero salvadoreño, Mario González, quien generó expectativas a su llegada por su historial con su selección, pero su paso fue fugaz.

Según indicó Acosta, de momento, la Asociación Deportiva San Carlos no tiene prisa para fichar y se tomarán su tiempo para analizar posibles opciones del mercado.

“Tenemos algunas opciones que esperamos se sumen lo más pronto posible y ya puedan estar en regla para jugar, pero yo creería que siempre hay oportunidad siempre que haya espacio para fichar”, manifestó.

La parte administrativa también será clave para la estabilidad, pues al estar al día con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) les permite jugar cada semana y así tener los respectivos ingresos por taquillas.

El club recurrió a la recepción de donaciones vía SINPE Móvil, donde un grupo de aficionados y patrocinadores hicieron su aporte. Además, realizarán una subasta de ganado que reunirá a productores, empresarios y aficionados, la cual será el próximo jueves 3 de septiembre, a partir de las 2:00 p.m.

“Le agradecemos a toda esa afición sancarleña y hasta más allá que nos apoyaron o que nos han estado apoyando. En la vida hay que ser agradecidos y ahora buscaremos darles buenos momentos en la cancha”, manifestó Acosta.

Su próximo duelo será uno inédito. Lo hará ante el recién ascendido Inter San Carlos, con quien comparte cantón y estadio, siendo este lo que muchos llaman el nuevo “Derbi” del balompié nacional.