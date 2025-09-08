Después de solo poderle empatar a Nicaragua en Managua los jugadores de la Sele entonan el mea culpa y señalan que deben actuar mejor, que van obligados este martes ante Haití, a las 8 p.m. Así lo dijo Orlando Galo.

¿Qué analizan del juego?

Fue un partido sumamente difícil, donde el marcador no era lo que queríamos, pues queríamos los tres puntos. Sabemos lo que teníamos que entregar en la cancha. Nos vamos con ese sinsabor porque a nosotros como grupo no nos gustó para nada. Nos queda el partido en casa contra Haití y sabemos que debemos sacar los tres puntos en nuestra casa. Debemos ser contundentes y tenemos el apoyo de nuestra afición para hacer las cosas de la mejor manera.

¿Qué opina de que el técnico Miguel Herrera dijera que a ustedes les faltó actitud?

Somo conscientes de eso y el cuerpo técnico nos lo expresó de esa manera en el camerino, al finalizar el partido. Ustedes vieron nuestras caras, debemos analizar el video, porque sabemos lo que podemos dar en esta eliminatoria. Somos consciente de lo que tenemos que dar. Tenemos que ser autocríticos.

¿El resultado es bueno o malo?

Sacamos un punto en una eliminatoria sumamente difícil. Ahora contra Haití debemos hacer las cosas de la mejor manera.

¿Quedaron debiendo?

Somos conscientes de lo que debíamos entregar dentro de la cancha y nos queda trabajar de la mejor manera porque el martes tenemos otra final. Esta eliminatoria es de 6 partidos y somos conscientes de eso.