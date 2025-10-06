La expresidenta de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada, anunció su aspiración a convertirse en la próxima mandataria de la República, con la promesa de devolverle la tranquilidad a los costarricenses ante la creciente crisis de inseguridad y violencia que enfrenta el país.

No obstante, Calzada subraya que la atención al tema de seguridad no debe implicar descuidar otras áreas esenciales, como la inversión social, ya que según afirma el escenario actual es resultado de malas decisiones en políticas públicas.

“Tenemos el problema de seguridad porque nos hemos olvidado de invertir en lo social”, explicó.

La candidata, al frente del partido Centro Democrático y Social, indicó que su propuesta se dirige a los votantes informados, convencida de que, al analizar su plan de gobierno, verán una alternativa viable para conducir la nación.

Este es un extracto de la conversación que sostuvo la candidata con este medio de comunicación.

“Tengo que devolverle al país todo lo que me dio”

• Calzada asegura que hubieron múltiples factores que la motivaron a adentrarse en la carrera presidencial, pero resume su decisión en el deseo de poder servir a Costa Rica luego de vivir una vida digna, lo cual a su criterio se ha vuelto todo un reto para las nuevas generaciones

• “Nosotros tuvimos posibilidad de ascenso social, tuvimos posibilidad de conseguir trabajos dignos, los muchachos de ahora no lo tienen. Eso me motivó a aceptar la candidatura porque siento que tengo que devolverle al país lo que el país me dio a mí en vida”.

• Además, asegura que realizó un análisis de las principales problemáticas y al ver la cruda realidad se dio cuenta que debía liderar un cambio

• “ Vemos el sistema educativo que está fallando, la seguridad que no tenemos en este momento en el país, el sistema de salud deteriorado, son muchas circunstancias que me hicieron tomar la decisión”, enfatizó.

¿Fallos del Poder Judicial?

• Calzada asegura que si hay aspectos donde se está fallando, sin embargo más allá de señalarlos asegura que desde el Ejecutivo deben impulsarse los cambios necesarios.

• “Hay cosas que no están funcionando del todo bien, pero nosotros estamos en la obligación de reforzar, reformar y además ayudar a las instituciones a que cumplan el servicio público por las que fueron encomendadas de acuerdo a la Constitución”.

• Uno de los aspectos que durante este Gobierno se ha puesto sobre la mesa para aplicar cambios en el Poder Judicial es la elección de jueces por medio del voto popular, sin embargo Calzada señala que esta metodología es muy riesgosa.

• “El nombramiento de los jueces por parte de la ciudadanía es muy peligroso, ya hay experiencias en otros países de que cuando los grupos de poder quieren que un juez esté en determinado puesto o les interesa algún tipo de resolución, financian al juez para que quede y le resulte favorable luego su proceso judicial”.



“Hay que hacer una limpieza de las listas de espera”



• Para resolver la problemática de las listas de espera, la exmagistrada asegura que se deben revisar los datos con detalle, porque asegura que existen muchos errores y no permiten que las personas que de verdad requieran una intervención, sean atendidas.

• “Creemos que en este momento hay que hacer una limpieza de las mismas listas, porque no sabemos el estado en que está.

Hay personas que están muertas siguen apareciendo en una lista”.

• Sobre la parte económica, Calzada dice que han analizado a fondo el tema de la deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y asegura que si se puede saldar el monto.

• “Nosotros vamos a trabajar muchísimo en eso y vamos a hacer un programa de pagos para saldar la deuda que tiene el Gobierno con la CCSS”.

“Tenemos las soluciones”

“Nosotros tenemos una población inteligente. De hecho, las encuestas así lo demuestran, un 60% de las personas están indecisas, eso quiere decir que están estudiando muy bien por quién van a votar. Nosotros somos el grupo que conoce cuáles son los problemas. Yo he vivido los problemas que tiene el país. Los conozco muy bien y tenemos las soluciones”.

Temas

• ¿Mega cárcel?: No, esa no es la solución. Además estoy en contra del tipo de financiamiento, porque se está sacrificando lo social.

• Primer decreto: Darle prioridad a la educación.

• Apertura de Recope: Hay que medirlo.

• Explotación de gas y petróleo: Hay que medirlo.

• 8% para la educación: Totalmente de acuerdo.

• Venta del BCR: No, juega un papel muy importante en la economía costarricense.

• Cierre o fusión de ministerios: Eventualmente cuando encontremos duplicidad de funciones.

• ¿Quién lo financia?: Estamos saliendo solos, estamos trabajando a base de voluntariado, entre todos pagamos.

• ¿Elevar la edad de pensiones?: Hay que analizarlo, tampoco es conveniente que muchas personas estén trabajando a edades muy altas.

• Sistema único de pensiones: Hay que analizarlo.

• Alianza del Pacífico: No.

• ¿Retiro del ROP?: Sí.

• 5G chino en Costa Rica: Debemos pensar en lo que sea mejor para el país.

• Más diputados: No.

• Estado laico: Sí.

• ¿Mantendría la ruta del arroz?: No.

• Canal verde interoceánico: Hay que medir el impacto ambiental.

• Tren rápido de pasajeros: De acuerdo.

• Aborto: Terapeútico si.

• ¿Rompería relaciones con Israel?: No, nosotros somos un país neutral.