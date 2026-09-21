Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Tres jueces en ejecución de la pena estarían incapacitados por situaciones de riesgo, según Mario Rodríguez, juez coordinador de ejecución de la pena y miembro de la junta directiva de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud).

Rodríguez se presentó ante la Corte Plena como representante de Acojud para explicar situaciones que están atravesando los jueces en la actualidad.

Una de estas situaciones es la falta de seguridad y los riesgos que enfrentan los jueces para realizar sus labores.

“Nosotros en estos momentos, en ejecución de la pena, tenemos a tres jueces incapacitados por situaciones de riesgo; es por las amenazas y presiones que estamos recibiendo”, afirmó.

El representante de Acojud recordó el caso de una jueza que fue agredida recientemente por una persona por temas divulgados a nivel nacional.

“Era el caso de una jueza en el ejercicio de sus funciones; específicamente, la increpaba por ser jueza”, agregó.

Las personas incapacitadas serían dos jueces de ejecución de la pena en Alajuela y una de la provincia de Cartago.

Los representantes de Acojud solicitan que se instalen mejores protocolos de seguridad para las personas juzgadoras.