Fernando Apuy, abogado de un hombre de apellido Acosta, uno de los imputados en el conocido caso “La Trocha”, aseguró que ha esperado 13 años para enfrentar juicio y limpiar el nombre de su cliente.

“Mi representado tiene 13 años esperando una sentencia absolutoria. Vamos a demostrar que nunca debió haberse presentado una acusación en su contra”, afirmó Apuy.

Las declaraciones del defensor se dieron luego de que el tribunal, compuesto por las juezas Cinthya Ramírez, Tatiana López y el juez Joshua Artavia, decidiera suspender el inicio del juicio debido a la ausencia del abogado José Miguel Villalobos. Apuy también subrayó que, si bien han surgido complicaciones con la agenda de otros abogados involucrados en el proceso, ello no debe afectar los derechos de los imputados.

“Las dificultades de la defensa no deben vulnerar los derechos constitucionales de los acusados”, enfatizó.

“El tribunal ha sido enfático en que protegerá el derecho de los acusados a una justicia pronta, tomando decisiones firmes como cambiar la jornada del juicio de diurna a vespertina para avanzar en una causa que ha sufrido múltiples atrasos”, añadió.

Cabe destacar que el Tribunal Penal de Hacienda resolvió este lunes otorgar un plazo de 24 horas a Villalobos para que justifique su inasistencia, ya que representa a ocho imputados.

La jueza dejó claro que no se trata de una audiencia para justificar su ausencia, sino de una aplicación estricta del artículo 104 del Código Procesal Penal. Esta norma establece que, si el defensor abandona sin causa justificada o deja sin asistencia técnica al imputado, se deberá nombrar un defensor público, quien no podrá ser reemplazado por el abogado anterior. Además, se instruirá al acusado sobre su derecho a elegir otro defensor.

Medidas

Diario Extra consultó a José Miguel Villalobos sobre las acciones que tomará tras la decisión del tribunal, y señaló que adoptará medidas legales.

“No tengo nada más que agregar a lo ya manifestado. Desde un inicio señalé que no me presentaría a la audiencia convocada para hoy, y así lo cumplí. No voy a ser cómplice de una violación al derecho de defensa técnica y material que, en mi criterio, se ha configurado en este proceso”, expresó.

Agregó que hará valer su derecho a emitir un descargo formal en el plazo que establece la ley, el cual, dijo, “no necesariamente coincide con el conferido por el tribunal”.

“Acudiré a la Sala Constitucional en defensa de mis derechos como abogado, así como de los derechos fundamentales de mis representados en este proceso y en la causa conocida como Fénix’”, concluyó.