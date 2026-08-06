Tencio prepara truco inédito para la Copa del Mundo

El ciclista costarricense Kenneth Tencio está listo para afrontar un nuevo reto internacional. A partir de hoy y hasta el 9 de agosto competirá en la segunda fecha de la Copa del Mundo UCI de BMX Freestyle 2026, que se disputará en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, con el objetivo de seguir sumando puntos en el ranking mundial.

El nacional llegará con una apuesta arriesgada. Después de varias semanas de preparación, Tencio confirmó que presentará un truco de alta complejidad que muy pocos riders han intentado ejecutar en competencias oficiales debido a su dificultad.

“Entrené un truco que pocos han querido ejecutar en competencias oficiales por lo complejo. Es muy atrevido, pero sé que los jueces buscan acontecimientos diferentes que igual el público pueda disfrutar”, aseguró el costarricense.

La creatividad y la dificultad de los trucos son claves en una disciplina donde cada detalle puede marcar la diferencia entre subir al podio o quedarse fuera de los primeros lugares.

Consciente de que las condiciones climáticas pueden influir en el rendimiento, Tencio viajó con varios días de anticipación para adaptarse a las altas temperaturas de Birmingham, donde los termómetros rondan los 32 grados centígrados, además de entrenar previamente en el escenario de competencia.

La parada en Alabama representa la segunda cita del calendario de la Copa del Mundo, luego del evento celebrado en Montpellier, Francia. En esa ocasión, el costarricense avanzó hasta la final y concluyó en una meritoria séptima posición.

El mejor resultado de Tencio en una Copa del Mundo sigue siendo el subcampeonato conseguido en Hiroshima, Japón, en 2018, actuación que lo consolidó entre los mejores exponentes del BMX Freestyle.

Actualmente ocupa el décimo lugar del ranking mundial y esta competencia forma parte de su preparación rumbo al próximo ciclo olímpico, donde buscará mantenerse entre la élite y volver a representar a Costa Rica en el máximo escenario del deporte.