Tencio extiende su corona en el BMX Freestyle costarricense

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

El ciclista Kenneth Tencio se coronó Campeón Nacional de BMX Freestyle por séptima vez en su trayectoria. La competencia oficial se realizó este domingo en su propia pista, el BAC Park 10cio, ubicado en Jacó, Puntarenas.

Con esta victoria, el atleta nacional extiende exitosamente su corona en la disciplina, donde espera seguir motivando e inspirando a las nuevas generaciones que buscan abrirse paso en el ciclismo de acrobacias.

Las acciones en la pista ofrecieron un elevado nivel competitivo y definieron los puestos del pódium en las diferentes categorías participantes.

En la categoría Elite, los puestos finales terminaron con Kenneth Tencio en lo más alto como Campeón, seguido por Derek Solano en la casilla de Subcampeón y Gama Osegueda en el tercer lugar. En lo que respecta a la categoría Master, el campeón nacional consagrado fue Lou Uba, mientras que Sergio Solano finalizó como Sub Campeón y Walding Hernández concluyó en la tercera posición.

Por su parte, la categoría Amateur demostró el surgimiento de promesas en el deporte extremo costarricense.

En esta división, el Campeón Nacional es Neytan Badilla, el sub Campeón es Samuel Picado y el tercer puesto le correspondió al competidor Byron Mora.

Cabe señalar que el Campeonato Nacional de BMX Freestyle cuenta con el aval de la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI). El objetivo central de la FECOCI con la realización de este torneo es promover activamente el deporte con el surgimiento de nuevas figuras.

Tras la obtención de su séptimo cetro, el monarca nacional envió un mensaje enfocado en la formación y apoyo a la juventud:

“Como lo dije, con el campeonato nacional queremos ayudar a las nuevas generaciones donde tendrán un lugar con todas las condiciones para entrenar. Así como un día en mi natal Cartago me atreví a saltar sobre las cunetas y rampas de tierra, hoy pueden hacerlo en un parque bajo techo donde estaremos para apoyarlos”, indicó Tencio.