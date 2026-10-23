Temperatura del mar rompe récord y afecta sector pesquero

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Las altas temperaturas del mar han obligado a los pescadores nacionales a aventurarse mar adentro para llevar alimento a sus hogares. Esto se debe a los efectos de el fenómeno de El Niño, que ya han batido récords históricos a nivel nacional.

Esta situación encendió las alertas tanto de las autoridades como de los expertos, quienes emitieron una alerta roja para toda la costa del Pacífico, así como para los vecinos del sector norte, debido a que las altas temperaturas se han extendido hacia la zona terrestre de la provincia de Guanacaste.

El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, detalló que, para evitar mayores afectaciones, se ha habilitado la actividad económica hasta 12 millas náuticas mar adentro, es decir, a unos 23 kilómetros de la costa.

“La CNE ha tomado la decisión de elevar el estado de alerta para 71 cantones del país. Estamos elevando la alerta roja 10 cantones del Pacífico Norte, además de los distritos de Paquera, Cóbano y Lepanto en Puntarenas”, especificó Picado.

En cuanto a los permisos de pesca mar adentro, el jerarca detalló que la medida responde a “las afectaciones en la actividad pesquera que afecta directamente a las familias que se dedican a esta actividad”.

Según las proyecciones del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el panorama no mejorará durante los próximos meses, pues actualmente se registra un incremento superior a los 3,5 °C, “sobrepasando notablemente los alcanzados durante los eventos extraordinarios de 1997 y 2015”.

“Estos reflejan una intensidad de ‘Muy Fuerte’, superior a los 2,0 °C por encima de lo normal, intensidad que se prevé domine el trimestre noviembre 2026- enero 2027”, detalló la institución.

Estas circunstancias ya han impactado a las especies marinas, al desplazar las especies de interés pesquero hacia aguas más frescas y debilitar considerablemente los corales. Esta situación fue advertida como un riesgo por la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

“Si estas condiciones adversas persisten durante un tiempo prolongado, el coral, como mecanismo de defensa, expulsa la capa de algas que les protege e inicia un proceso que se conoce como blanqueamiento, posteriormente, el coral empieza a debilitarse y puede llegar incluso a morir”, advirtió el investigador Yeison Lizano.

Después de enero del próximo año, El Niño pasará a la categoría de fuerte hasta marzo, moderado hasta mayo y débil a partir de julio de 2027.