Temen que agresiones contra jueces se repitan

Tras el ataque sufrido recientemente por la jueza de ejecución de la pena Kattia Carballo, la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) manifestó su preocupación ante la posibilidad de que agresiones contra jueces se repitan en el país.

Desde la organización señalaron que este tipo de hechos no son aislados y forman parte de un clima de creciente intimidación contra quienes ejercen funciones judiciales. “Lamentablemente no es la primera vez que alzamos la voz solicitando respeto a la independencia judicial y que no se estigmatice ni se ponga en peligro a los jueces por el contenido de sus resoluciones”, indicaron. Adriana Orocú, representante de la agrupación, advirtió que existe un temor dentro de la judicatura de que las amenazas escalen y se repitan episodios de violencia contra otros funcionarios judiciales.

“Hay un temor fundado porque mientras no pare la intimidación y la exposición errónea con mala información sobre lo que hacen los jueces y juezas, esto puede seguir creciendo”, afirmó.



Violencia que preocupa



La organización también alertó sobre la normalización de ataques contra funcionarios judiciales, incluso a través de redes sociales, donde según indicaron se emiten juicios sobre resoluciones sin conocer su contenido. Acojud recordó que en el pasado ya se han registrado amenazas y situaciones de riesgo contra jueces y juezas, e incluso algunos han requerido medidas de protección. “Cuando un juez tiene miedo, toda la sociedad debe estar alerta, porque no hay posibilidad de que una democracia se sostenga con una judicatura intimidada”, enfatizó Orocú. Finalmente, la agrupación hizo un llamado a la ciudadanía a informarse sobre el funcionamiento del sistema judicial y a defender la independencia de los jueces como una garantía para la protección de los derechos de toda la población.

Riesgo para la democracia

La representante de Acojud explicó que cuestionar resoluciones judiciales es parte del sistema democrático, pero advirtió que esas inconformidades deben tramitarse mediante los recursos legales dentro de los procesos y no mediante ataques o desinformación pública.

Según dijo, cuando se intenta desacreditar a los jueces fuera de los mecanismos judiciales se genera un riesgo para el Estado de Derecho.

“Si se cambia la justicia por intimidación, nos disparamos en el pie porque los derechos se pierden para todos”, señaló.