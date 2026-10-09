Temblor sorprende a diputada del Frente Amplio en plena grabación

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

El temblor registrado este viernes sorprendió a la diputada del Partido Frente Amplio (FA), Sigrid Segura mientras participaba en la grabación del podcast El Bien y el Mal.

El movimiento ocurrió en medio de la conversación y, conforme el sismo se prolongaba, la legisladora reaccionó ante lo que ocurría dentro del lugar.

“Creo que deberíamos evacuar”, manifestó Segura al notar que el movimiento continuaba.

El momento quedó registrado por las cámaras del podcast, que se encontraba en plena grabación cuando se produjo el sismo.