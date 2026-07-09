Temas de mayor “peso ideológico” ponen a prueba a fracciones en los primeros dos meses

Antes del receso legislativo de medio año, la Asamblea Legislativa cerró sus primeros dos meses de labores con al menos 22 proyectos aprobados (nueve en primer debate y 13 en segundo debate), en un período marcado tanto por acuerdos entre las fracciones como por diferencias en iniciativas de mayor peso político, según analistas consultados.

Entre las iniciativas que obtuvieron su aprobación definitiva destacan el Tren Rápido de Pasajeros y la ley que daría vía libre a la Marina de Limón, según un conteo realizado por Grupo Extra.

“Eso muestra movimiento legislativo, aunque no necesariamente un consenso profundo en todos los temas. Tuvimos acuerdos en proyectos con menor fricción ideológica o con incentivos más claros, donde los diputados pudieron encontrar puntos comunes, ya fuera por la urgencia, el bajo costo político o porque oponerse resultaba más difícil que justificar el rechazo”, consideró el politólogo Mario Quirós.

Los jefes de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta; y del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramírez. Foto: Mauricio Aguilar.

Proyectos que marcaron diferencias

Aunque durante las primeras semanas de la legislatura se evidenció una especie de entendimiento entre el oficialismo y la oposición, los analistas consideran que los temas de mayor carga ideológica terminaron marcando las diferencias, incluso entre las propias bancadas opositoras.

Proyectos como el de Armonización Eléctrica no obtuvieron el respaldo de la oposición, mientras que la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional no contó con el apoyo del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).

“Llevamos apenas dos meses y los temas de mayor tensión seguirán pendientes porque requieren una mayor maduración política. Ahí vamos a tener discusiones sobre armonización eléctrica, Crucitas o la elección de magistrados suplentes, donde el desacuerdo no es solo técnico, sino que, en muchos casos, responde a visiones distintas sobre el modelo de desarrollo, la institucionalidad o el equilibrio de poderes”, añadió Quirós.

El analista también señaló que aún está por verse si durante el resto de la legislatura será posible alcanzar acuerdos en esos temas de mayor complejidad política.

Mario Quirós, politólogo.

Parlamento en receso

El receso de medio año se extenderá hasta el 10 de julio. Posteriormente, los diputados volverán a tener vacaciones colectivas del 21 al 31 de diciembre y del 22 al 24 de marzo de 2027.

Durante esos períodos se suspenden los plazos legales, así como las sesiones del Plenario y de las comisiones legislativas.

El Plenario de la Asamblea Legislativa. Foto: Mauricio Aguilar.

En total, los tres recesos suman 16 días de vacaciones para los legisladores entre julio de este año y marzo del próximo.

“Yo fui uno de los dos diputados que no aprobó el receso. Estamos cumpliendo apenas dos meses de estar aquí. Es 1.° de julio y pareciera que ya nos vamos una semana de vacaciones”, manifestó el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Eder Hernández.

El legislador aseguró que no está en desacuerdo con las garantías laborales, pero consideró que este tipo de beneficios va en detrimento del trabajo legislativo.

Por su parte, el analista Sergio Araya consideró que el Congreso está conformado por bancadas muy distintas en cuanto a criterios políticos.

“Hay bancadas que pueden sobresalir indistintamente si son del oficialismo o la oposición, por tener una visión pragmática de los asuntos, y otras, por el contrario, por tener un planteamiento doctrinario coherente”, señaló Araya.