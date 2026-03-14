Teletrabajo ordinario y la construcción inteligente de “Ciudad Gobierno”

Erick Briones Briones

Doctor y Profesor en Derecho Laboral Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

La pandemia evidenció que, gracias a la tecnología, muchas funciones pueden realizarse de forma remota, con beneficios claros para el Estado, para las personas trabajadoras y su conciliación familiar. Tan contundente fue esa realidad que, en 2022, el Poder Ejecutivo estableció el teletrabajo como “modalidad ordinaria” en el sector público mediante la Directriz N.° 002-MTSS-MIDEPLAN, rubricada por el Dr. Rodrigo Chaves Robles, en su condición de presidente de la República, junto con sus ministras a la sazón de trabajo y planificación, las señoras Marta Esquivel Rodríguez (Diputada electa) y Laura Fernández Delgado (presidenta electa del país).

Esta toma de decisión dentro del marco de política pública, es totalmente acorde con los estándares internacionales y con una visión de país moderno.

Los resultados han sido positivos: mayor satisfacción laboral, incremento en la productividad, reducción del desgaste profesional y ahorro significativo en transporte, alimentación y otros gastos.

A ello se suma un impacto ambiental favorable por la disminución del tránsito vehicular y de las emisiones contaminantes.

Es que, uno de los principios esenciales del Derecho del Trabajo y en general de la vida, es la progresividad: las condiciones laborales deben mejorar con el tiempo, no retroceder.

En ese marco, la experiencia del teletrabajo en Costa Rica demostró que es posible modernizar el empleo público sin afectar la continuidad del servicio ni la productividad. Estas consideraciones no pueden ignorarse al hablar del proyecto de “Ciudad Gobierno”.

No se trata de levantar grandes estructuras para concentrar personas en espacios rígidos, sino de pensar en oficinas flexibles, compartidas y tecnológicamente preparadas, compatibles con el teletrabajo y con nuevas formas de organización laboral y amigables con el medio ambiente.

Mantener el teletrabajo como modalidad ordinaria y diseñar una Ciudad Gobierno acorde con esta realidad no es un lujo, sino una política pública coherente con la eficiencia administrativa, el uso responsable de los recursos públicos y el derecho al trabajo en condiciones dignas.

El país debe avanzar, no retroceder. Al trabajo no siempre se va: el trabajo se debe hacer y de la mejor manera posible, en pro de la colectividad.