Teletón 2026: Estos serán los artistas internacionales invitados

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La Teletón 2026 anunció su cartel internacional, que incluye a Latin Fresh, JR Franks, René, Renny, Pablo Ruiz, Los Iracundos, La Sonora Dinamita, El Bandido, Corridos del Rey, Evan Craft, Hanna Rivas, Alexander Acha, Axe Bahía y Michel Gallero.

Entre los artistas costarricenses estarán Tapón, Deeikel, La Kuarta, Melissa Mora, D’Anghelo, Armando Infante, Vara Blanca, Alison Piedra, Carlos Crawford, 4Bes, Los Chillax, Charlene Stewart, Elena Umaña, Jafet Jerez, Chiquiticos, Erick León, Erick Sánchez y su Orquesta, Gregory Cabrera y Rina Vega, Kendall Peña, Pato Barraza, Pedro Capmany, Shell Dixon y Los Pirulos.

La recaudación apoyó la atención a personas adultas mayores.

La maratónica se realizará el 20 y 21 de noviembre en el Gimnasio Nacional, en San José, con 27 horas de transmisión y una meta de ₡500 millones para el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.

Los recursos se destinarán a la compra de equipos médicos para las áreas de Oftalmología y la Clínica de la Marcha.