La Teletón 2025 ya se aproxima, y este año llega con un propósito profundamente emotivo: retribuir a nuestros adultos mayores todo lo que han hecho por nosotros.

Los próximos 28 y 29 de noviembre, el Centro de Eventos Grupo Moreno será el escenario donde miles de corazones se unirán por una misma causa, la cual es mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores a través del fortalecimiento del área de recuperación funcional del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.

Foto: Catalina Mairena.

La meta es alcanzar los ₡600 millones.

Annette Barboza, expresidenta y actual vocera del Club Activo 20-30, anunció que se realizará la Copa Teletón, donde influencers y creadores de contenido se unirán para ayudar a movilizar donaciones de una manera dinámica y cercana.

Además, a partir de octubre, iniciará la Ruta Teletón, una campaña nacional en la que voluntarios recorrerán distintos puntos del país con alcancías, llevando el mensaje solidario a cada rincón.

“La rehabilitación de las personas adultas mayores es urgente. Hoy, el hospital no cuenta con suficientes camas para atender la creciente demanda. Cada aporte cuenta y puede marcar una gran diferencia”, subrayó Barboza.

Foto: Catalina Mairena.

En los próximos días se revelará el lineup oficial de artistas que llenarán de emoción el escenario de la Teletón 2025, en una jornada que promete ser inolvidable.