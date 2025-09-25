La edición número 41 de la Teletón llega con un giro significativo en su causa. Este año, el esfuerzo solidario estará enfocado en beneficiar a las personas adultas mayores del país.

Todo lo recaudado será destinado al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, con la intención de fortalecer el área de rehabilitación funcional y el hospital de día mediante la compra de equipo especializado.

El objetivo económico se fijó en ¢600 millones y el evento se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre en el Centro de Eventos Grupo Moreno, Pavas.

Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la población mayor de 65 años en Costa Rica se duplicará en los próximos veinte años. Se estima que pasará de 600 mil personas en 2024 a 1,2 millones en 2044. Frente a este panorama, resulta urgente reforzar la capacidad del único hospital geriátrico público del país.

Con una mejora en la tecnología médica, se espera realizar más de 17 mil sesiones de rehabilitación al año y aumentar la atención a por lo menos 4 mil pacientes adicionales.

“Con esta campaña, buscamos equipar al Hospital Geriátrico con tecnología de punta para tratamientos y rehabilitación, lo que permitirá realizar más de 17,500 sesiones anuales y atender a aproximadamente 4,000 pacientes adicionales cada año”, destacó Milena Bolaños, directora del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.

Para alcanzar la meta, la Teletón ha organizado diversas actividades a lo largo de los próximos meses.

Una de ellas es Rutas Teletón, una serie de eventos que se desarrollarán en centros comerciales del país desde el 18 de octubre hasta el 22 de noviembre. Habrá música en vivo, artistas invitados y espacios interactivos para toda la familia.

Otra de las fechas clave será el 15 de noviembre con la Copa Teletón, un partido de fútbol cargado de emociones, en el que se reunirán figuras conocidas del país con el objetivo de sumar apoyo a la causa.