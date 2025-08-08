Repretel y Teletica se preparan para cerrar el año con una agenda compartida de actividades y transmisiones especiales, pensadas para acompañar al público durante las celebraciones de fin e inicio de año.

Ambas televisoras compartirán el redondel del Centro de Eventos Pedregal, ubicado en Belén, con una cobertura especial que dará inicio el 25 de diciembre a las 3 p.m., de la mano del canal de La Uruca.

Esta transmisión se extenderá hasta el 4 de enero, cuando Teletica será la encargada de poner el broche final a las 7:30 p.m.

Durante este periodo, Repretel también ofrecerá la transmisión de los “90 minutos por la vida”, además de incorporar dinámicas renovadas, premios para el público y nuevas propuestas de entretenimiento.

El canal de La Uruca mantendrá su característico enfoque humorístico con la participación de su elenco habitual, entre quienes figuran Edson Picado, Norval Calvo, Katherine González y Franklin Vargas. Cada uno dará vida a sus conocidos personajes en divertidas entrevistas.

“El humor siempre ha sido la columna vertebral de nosotros entonces hicimos una reestructuración de cada uno de los juegos”, comentó Calvo.

“Actualmente, manejo 15 personajes y trato de mantenerlos lo más actualizado con el humor, sin embargo, esperen sorpresas de mi parte”, afirmó Vargas.

En cuanto a Teletica, su propuesta humorística y taurina estará encabezada por:

Carlos Álvarez

Michael Blake

Max Barberena

Susana Peña

Rigoberto Alfaro “Gallina”

Natalia Alvarez

Por el lado de Repretel, el talento estará reforzado con figuras del programa Pelando el ojo, como:

Norval Calvo

Franklin Vargas

Marcos Agüero

Gustavo Ramírez

Katherine González

Roque Ramírez

Padre Mix

Charlyn López

Además, se incorporan al elenco para estas transmisiones Marvin Ballestero y Sebastián López, quienes aportarán frescura y nuevas propuestas al contenido.