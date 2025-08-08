La emoción crece mientras se acerca el regreso de Mira quién baila (MQB), el espacio de Teletica que reúne a celebridades en una contienda llena de ritmo y espectáculo.

El Estudio Marco Picado será el escenario nuevamente el domingo 7 de septiembre, donde la música y el baile serán protagonistas.

Hasta ahora, tres concursantes han sido anunciados oficialmente: Mariana Uriarte, Ivonne Cerdas y Daniel Montoya, quienes aceptan el desafío de destacar en esta competencia.

El resto del grupo se mantiene en reserva, lo que aumenta la curiosidad del público, que sigue invitado a proponer a sus candidatos para formar parte del programa.

La segunda temporada de MQB contará con galas semanales cada domingo a las 7 p.m., prometiendo momentos llenos de emoción, talento y nuevas coreografías para cautivar a los televidentes de Costa Rica.