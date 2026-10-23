Teletica anuncia cambios laborales: Estas son las medidas que aplicará

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Teletica anunció a sus trabajadores una serie de cambios en sus condiciones laborales que incluyen la finalización de los contratos actuales con responsabilidad patronal y la posterior oferta de recontratación con menos beneficios.

La medida fue comunicada mediante un documento interno fechado el viernes 23 de octubre de 2026.

Según el comunicado, la empresa finalizará las relaciones laborales vigentes el próximo 30 de noviembre y reconocerá los extremos laborales que correspondan. Posteriormente, ofrecerá nuevos contratos a partir del 1.º de diciembre, bajo las condiciones anunciadas.

Cada colaborador recibirá una notificación individual de preaviso para el periodo comprendido entre el 1.º y el 30 de noviembre.

Estos son los beneficios que eliminará

El documento detalla tres cambios principales en las condiciones laborales del personal:

Pago anual de cesantía: se eliminará este beneficio que la empresa otorgaba cada año.

se eliminará este beneficio que la empresa otorgaba cada año. Días libres de fin de año: a partir de 2027, dejarán de otorgarse los tres días adicionales de asueto relacionados con las fiestas navideñas. Los feriados establecidos por ley se mantienen.

a partir de 2027, dejarán de otorgarse los tres días adicionales de asueto relacionados con las fiestas navideñas. Los feriados establecidos por ley se mantienen. Días libres por antigüedad: se eliminarán los días adicionales que recibían los trabajadores al cumplir 5, 10, 15, 20 o 25 años de servicio en la empresa.

¿Qué pasará con la Asociación Solidarista?

Teletica indicó que mantendrá el aporte patronal a la Asociación Solidarista en el mismo porcentaje actual para quienes estén afiliados bajo las nuevas contrataciones.

El comunicado también señala que los trabajadores podrán optar voluntariamente por mantener los saldos acumulados hasta el 30 de noviembre bajo las modalidades de custodia o inversión autorizadas por la Asociación Solidarista.

Los nuevos aportes se registrarán de manera diferenciada a partir del 1.º de diciembre de 2026.

La empresa explicó que, para el personal afiliado, el aporte patronal a la Asociación Solidarista será el mecanismo principal de acumulación de recursos para cesantía, sin perjuicio de las obligaciones legales que le correspondan.

La decisión se conoce semanas después de los despidos registrados en Canal 7, una situación que ha generado preocupación entre trabajadores de la televisora.