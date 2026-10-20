Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Pedir ayuda ante una emergencia o conversar con alguien está al alcance de un botón para personas adultas mayores del cantón de Heredia. La Municipalidad ofrece un servicio gratuito de teleasistencia domiciliar, con atención las 24 horas, los siete días de la semana.

“La teleasistencia domiciliar acá en Heredia es un servicio que se brinda a las personas adultas mayores con algún grado de dependencia física o que viven en soledad no deseada”, explicó Kenneth Arguedas, vicealcalde de la Municipalidad de Heredia.

El programa combina acompañamiento, seguimiento y coordinación ante emergencias, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas usuarias y brindar apoyo a sus familias.

Kenneth Arguedas, vicealcalde de la Municipalidad de Heredia/ Foto Isaac Villalta.

¿Cómo funciona el botón de teleasistencia?

Las personas que ingresan al servicio reciben una terminal fija que se instala en su vivienda y un dispositivo portátil que pueden llevar como collar o brazalete.

Al presionar el botón, se comunican con un centro de llamadas especializado en atención a personas adultas mayores. El personal escucha su solicitud, identifica qué necesitan y coordina la respuesta correspondiente.

Arguedas explicó que el dispositivo portátil permite solicitar apoyo ante situaciones como una caída en el jardín o en la ducha. La comunicación también está disponible cuando la persona necesita conversar o expresar cómo se siente.

Además, el centro realiza llamadas de seguimiento y recordatorios de medicamentos y citas médicas. Cuando una situación lo requiere, coordina la activación del Sistema de Emergencias 9-1-1.

“Este es un programa novedoso que viene a sumar al bienestar y a la calidad de vida de nuestra población”, afirmó el vicealcalde.

Añadió que la labor municipal debe trascender los servicios tradicionales, como el mantenimiento de calles y parques, e incorporar iniciativas que respondan a las necesidades de la población adulta mayor.

Terminal fija que se instala en las viviendas. Dispositivo portátil.

Estudio con 636 personas evaluó los resultados

El servicio fue acompañado por una investigación con 636 participantes, distribuidos aleatoriamente entre dos grupos: 318 recibieron teleasistencia y 318 integraron el grupo de comparación.

Según explicó Alexander Chaverri, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona, el estudio evaluó cuatro aspectos: calidad de vida, soledad no deseada, sobrecarga de las personas cuidadoras y uso de servicios hospitalarios y de emergencia.

Para identificar los efectos del programa, el equipo comparó los cambios registrados en ambos grupos antes de iniciar el servicio y después de 12 meses de funcionamiento.

Este método, conocido como diferencias en diferencias, permite distinguir los cambios asociados con la teleasistencia de aquellos que también se presentan entre quienes no reciben el servicio.

Alexander Chaverri, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Menos soledad y menor tiempo de cuidado familiar

De acuerdo con Chaverri, la evaluación encontró mejoras en el bienestar mental, una reducción de la soledad no deseada y una menor carga para las personas cuidadoras.

El investigador señaló que el tiempo de cuidado familiar disminuyó, en promedio, dos horas diarias, un resultado relevante para quienes acompañan a las personas adultas mayores en sus actividades cotidianas.

En la dimensión física de la calidad de vida, el estudio no encontró cambios estadísticamente significativos.

Chaverri también indicó que la reducción del uso de camas hospitalarias representó un ahorro estimado cercano a ₡486 millones para la Caja Costarricense de Seguro Social en Heredia, durante el año de investigación.

Investigación fue publicada por Oxford University Press

Los resultados fueron publicados en la revista científica Public Policy & Aging Report, editada por Oxford University Press en nombre de la Sociedad Gerontológica de Estados Unidos.

El artículo presenta la experiencia de Heredia como la primera evaluación mediante un ensayo controlado aleatorizado de un servicio de teleasistencia domiciliar en América Latina. Sus hallazgos aportan evidencia para orientar el desarrollo de servicios de atención a la dependencia en la región.

“Esto es particularmente importante porque evidencia que también se puede hacer ciencia desde los gobiernos locales y desde esta región del mundo”, destacó Chaverri.

El investigador explicó que la experiencia permite respaldar con resultados la toma de decisiones sobre políticas públicas dirigidas a personas adultas mayores y sus redes de cuidado.

¿Quiénes pueden solicitar el servicio en Heredia?

La teleasistencia está dirigida a personas mayores de 65 años que residan en el cantón de Heredia y tengan algún grado de dependencia física o vivan en situación de soledad no deseada.

Las personas interesadas o sus familiares pueden consultar los requisitos y el proceso de ingreso en la Oficina de la Persona Adulta Mayor de la Municipalidad de Heredia, ubicada en el segundo piso del edificio de Correos de Costa Rica.

También pueden solicitar información a los teléfonos 2277-1422 y 2105-5571.

Arguedas invitó a la población a conocer este servicio gratuito y otros programas municipales, entre ellos capacitación para familiares y personas cuidadoras, preparación para la jubilación, talleres de envejecimiento activo y espacios de convivencia.

Una producción de ExtraLab, laboratorio de contenidos de Grupo Extra, realizada para uno de sus anunciantes, con alcance multiplataforma.