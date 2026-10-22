Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La Universidad de Costa Rica (UCR) incursionó en el campo de la bioimpresión 3D con la adquisición de una bioimpresora que permitirá desarrollar investigaciones en ingeniería de tejidos y explorar nuevas alternativas para la regeneración de estructuras biológicas.

Foto: Isaac Villalta.

El equipo, marca Tissuelabs, fue adquirido en noviembre de 2025 por el Laboratorio de Nanobiosistemas (Lanambios), del Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares (Cicanum), de la Facultad de Ciencias.

Foto: Isaac Villalta.

La herramienta permitirá avanzar en estudios relacionados con biomateriales, biofísica, microfluídica y bioingeniería, con especial interés en la regeneración ósea.

El doctor Leonardo Lesser Rojas, investigador del Cicanum y encargado de desarrollar las iniciativas con el equipo, explicó que la adquisición surgió de investigaciones realizadas en conjunto con distintos grupos de la UCR y otras instituciones nacionales.

Foto: Isaac Villalta.

Según el académico, la bioimpresión permitirá pasar del estudio de materiales individuales a la creación de sistemas que se asemejen más a las condiciones de los tejidos reales. Esto abriría oportunidades para desarrollar nuevos proyectos científicos y estudiar procesos de regeneración.

Foto: Isaac Villalta.

“El fin último es que todo este tipo de cosas eventualmente se trasladen a la gente que necesita de un implante y que está buscando una solución”, indicó el Dr.

Potencial médico

La bioimpresión 3D utiliza tecnología de fabricación por capas para construir modelos biológicos a partir de materiales compatibles con aplicaciones biomédicas. A futuro, esta técnica podría contribuir a personalizar tejidos según las necesidades de cada paciente.

Foto: Isaac Villalta.

“Hablar de una bioimpresora es sumar todas esas capacidades que tenían las impresoras 3D convencionales, pero para imprimir materiales que tienen toda la base para mantener células y para mantener la vida contenida adentro de unos materiales que se llaman biogeles. Para poder no solo imprimir lo que un hueso necesita, digamos desde el punto de vista de su rigidez, de la parte mecánica, sino que también el hueso está vivo y adentro del hueso también hay células vivas”, explicó el Dr. Lesser.

Foto: Isaac Villalta.

Actualmente, entre los productos bioimpresos que se encuentran en las etapas más avanzadas de desarrollo clínico en distintos países figuran los sustitutos de piel, los implantes de cartílago y los injertos óseos.

La iniciativa de la UCR también contempla fortalecer la cooperación entre escuelas, centros de investigación e instituciones nacionales e internacionales, así como explorar posibles servicios tecnológicos para empresas.

Foto: Isaac Villalta.

Como parte de este proceso, dos estudiantes de último año de Física, Estefany García y María José Víquez, reciben capacitación en el uso de la tecnología.

Foto: Isaac Villalta.

Además, la Vicerrectoría de Investigación inscribió el proyecto piloto “Desarrollo de plataforma integrada de bioimpresión 3D y sistemas organ-on-chip”, que busca articular la investigación aplicada, la formación académica y la prestación de servicios tecnológicos.

Foto: Isaac Villalta.

“El objetivo es que esta inversión no beneficie solamente a un proyecto o a un grupo de personas investigadoras, sino que el equipo se convierta en una plataforma de investigación, de información para la Universidad de Costa Rica, y que esto permita desarrollar nuevos proyectos, formar estudiantes y jóvenes investigadores, atraer colaboraciones nacionales e internacionales y generar conocimiento y tecnologías desde nuestro país”, concluyó el académico.