Tejetón: iniciativa pretende donar gorros tejidos para bebés

Una iniciativa que tiene como objetivo donar gorros tejidos para bebés recién nacidos del Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, llamada “Tejetón”, se realizará el próximo 25 de octubre.

Esta actividad, liderada por, Natalie Angée Suárez, profesora de tejido, es la encargada de llevar a cabo la Tejetón cada año, siendo este el cuarto año consecutivo.

Foto: Cortesía

En un inicio, la Tejetón era dirigida hacia estudiantes de Natalie, sin embargo, gracias al éxito y la aceptación de la iniciativa por parte de los centros médicos, se amplió la cantidad de personas que podían participar.

La actividad es gratuita en horario de 2:00 p.m a 5:00 p.m en el Centro Cultural Alajuela de Nueva Acrópolis y las personas que deseen participar pueden escribir al número 8616-5353.

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Según indicó Natalie a Grupo Extra, anteriormente se han realizado estas donaciones a bebés recién nacidos del Hospital Nacional de Niños (HNN) y a personas con cáncer de la Fundación Resurgir en Alajuela.

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Tejetón es una forma, gratuita, de hacer el bien hacia los recién nacidos y que pretende reunir personas amantes del tejido, dispuestas a ayudar y aprender.