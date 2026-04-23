Tecnología y aprendizaje llegan a más de mil estudiantes fuera del GAM

Un proyecto de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) continúa posicionándose como una de las principales iniciativas para acercar la educación científica y tecnológica a comunidades rurales del país.

A través de su estrategia STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), la institución logró impactar a más de 1.000 estudiantes en Guanacaste y la Península de Nicoya durante recientes giras educativas.

Bajo el enfoque de “la universidad pública en los territorios”, el programa busca reducir brechas educativas mediante experiencias prácticas que fomentan el aprendizaje activo, la curiosidad científica y el pensamiento crítico desde edades tempranas.

Las jornadas iniciaron en la Escuela Isabel Brown, en San Roque de Liberia, donde más de 720 niños y niñas participaron en estaciones de aprendizaje con microscopios, robótica, electricidad, mecatrónica, simulación, arte y construcción con LEGO.

“Estas experiencias despiertan en los estudiantes un interés genuino por la ciencia. Verlos interactuar con tecnología y comprender conceptos complejos de forma práctica es realmente transformador”, destacó el profesor Ezequiel Soto.

Iniciativa busca reducir brechas educativas.



La iniciativa contó con el respaldo de la empresa Balbeck S.A., cuyo apoyo permitió desarrollar las actividades en esta comunidad caracterizada por condiciones de vulnerabilidad social.

Posteriormente, el programa se trasladó a la Península de Nicoya en coordinación con la sede de la UNED en Jicaral. Ahí, el equipo visitó la Escuela Carmen Lyra, en Cóbano, donde 181 estudiantes desde nivel materno hasta sexto grado participaron en las dinámicas STEAM.

Un día después, las actividades se replicaron en la Escuela El Guarial de Paquera, beneficiando a 120 estudiantes adicionales.

“Me gustó ver por el microscopio y aprender cómo funcionan las cosas pequeñas. Fue muy divertido y quiero seguir aprendiendo más”, expresó Greta, estudiante de segundo grado, reflejando el impacto de estas experiencias en la niñez.

Las estaciones de aprendizaje cuentan con recursos tecnológicos.

Las jornadas se desarrollaron con el aval de la Dirección Regional de Educación Peninsular y en coordinación con el Comité STEAM Peninsular, así como asesores de ciencias de la región.

Para el especialista Marco Vinicio López, este tipo de iniciativas resulta clave para cerrar brechas: “Permiten promover habilidades científicas y tecnológicas en territorios alejados desde edades tempranas”.

Desde el equipo técnico también se destacó la importancia del aprendizaje experimental. Carlos Vega, encargado de microscopios y laboratorios del programa, explicó que el contacto directo con herramientas científicas fortalece el aprendizaje significativo.

“Cuando los estudiantes observan por sí mismos, el conocimiento se vuelve más duradero”, señaló.

Permite promover habilidades científicas desde edades tempranas.

La institución además mantiene abierta la invitación a comunidades, centros educativos y organizaciones interesadas en implementar esta experiencia.

El programa reafirma así su compromiso con la democratización del conocimiento, la inclusión educativa y el desarrollo de competencias del siglo XXI, consolidando a la universidad como un actor clave en la transformación educativa en más regiones en el país.