Técnico del UMECIT asegura conocer bien al Saprissa

El Deportivo Saprissa debuta este miércoles a las 6 de la tarde ante el equipo UMECIT de Panamá en Penonomé, en el estadio de la Universidad Latina. El técnico de la escuadra canalera es el venezolano Julio César Infante. Nacido en Caracas, pero también con nacionalidad italiana, Infante Varón asegura conocer bien al Saprissa, pues lo enfrentó en el 2023, cuando era estratega del Club Deportivo Universitario del vecino país del sur.

Cuando se le consultó por el nivel que espera en Copa Centroamericana alabó al Monstruo. “Esta es mi segunda a experiencia, pues ya tuve la oportunidad de dirigir en esta misma copa. Voy a tener la oportunidad de dirigir por segunda vez contra Saprissa, que es sin duda uno de los grandes de Centroamérica, que tiene 40 títulos en su liga local, al igual que el Olimpia de Honduras con 40 títulos. Sin descartar lo duro que significa Alianza de Panamá, que también con trabajo propio logró clasificar a esta copa y el Deportivo Mixco de Guatemala. Esperamos un altísimo nivel, pues estamos entre los mejores 20 equipos de Centroamérica y eso no es un tema de coincidencia. Esperamos cuatro partidos de altísimo nivel”.

Indica que esta copa ayudará mucho al crecimiento del plantel. “Es una oportunidad única de que una Universidad como UMECIT tenga la posibilidad de darse a conocer y mostrarse a nivel internacional, en la competencia más importante de nuestra región. Da la posibilidad, luego, de entrar a la Concachampions de la CONCACAF. Para UMECIT es una hermosísima oportunidad para seguir creciendo y para que la familia de esta institución se sienta orgullosa de lo que estamos haciendo. Esto va acorde a lo que hemos venido soñando y trabajando. Hemos dado un paso adelante. Es el momento de rectificar las cosas que no se hicieron tan bien en la semifinal anterior y mantener lo que se hizo. Buscamos, por qué no, seguir soñando”.

El juego es el primero de la fase de grupos.