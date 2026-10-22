Técnico del Olimpia critica al arbitraje tras perder contra Cartaginés

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Eduardo Espinel, técnico del Olimpia de Honduras, criticó la labor arbitral del guatemalteco Bryan López y afirma que su nacionalidad pudo haber influido para beneficiar al Cartaginés.

El uruguayo aseguró que, como el timonel brumoso, Amarini Villatoro, es de la misma nacionalidad que el juez central, pudo haber influido en tomar decisiones que inclinaran la balanza para los de casa.

“No estábamos cómodos con tener un arbitraje guatemalteco, no porque sean malos, sino porque Cartaginés tiene un entrenador de allí y era mejor no tener conjeturas y traer otro árbitro de otro país”, mencionó.

Espinel no considera que el arbitraje fuera justo.

Espinel dijo que la designación del réferi no les gustó y estaban con dudas desde días antes de este compromiso.

“Hubo una incidencia en el primer tiempo que en las faltas no tuvo el mismo criterio, no nos pitaban, a ellos sí. Estábamos molestos, desde antes de empezar el partido, éticamente hay que tomar mejores decisiones desde el punto de vista lógico”, comentó.

Olimpia se quedó con un futbolista menos tras la expulsión de Yustin Arboleda, quien al 42’ le dio un codazo al defensa Diego Mesén. Minutos antes, ya había sido amonestado.