El portero costarricense, Keylor Navas, debutó en Ciudad Universitaria con Pumas, durante el empate a 1 del equipo felino ante el Necaxa, por la jornada 4 de la Liga MX, siendo este su primer partido en casa.

Navas, aunque tuvo poco trabajo, en la anotación poco pudo hacer para evitar que el balón ingresara al marco que defendía y de esa manera, los visitantes empataron el juego al minuto 67.

El técnico de Pumas, Efraín Juárez, fue claro que con Keylor no se puede asegurar el título, esto a pesar de que la afición tiene mucha fe de que esto suceda así.

“Ojalá fuera tan fácil el fútbol, que traes al mejor portero de la historia este continente y uno de los mejores en la historia del fútbol y que te sacara campeón. Creo que ni Keylor lo puede decir, es más, ni yo lo puedo decir. No hay ningún entrenador en el planeta que venga y te diga: “Yo voy a salir campeón”, no existe. ¿A qué nos comprometemos? A que el equipo juegue bien, a que no le hagan muchos tiros a Keylor”, comentó Juárez.

Sin embargo, el técnico señaló que no quiere que Navas sea figura del equipo, ya que esto significaría que algo no están haciendo bien.

“Me parece que en ese número de estadísticas, los partidos que ha jugado Keylor, no se ha tirado en ninguno. No hay una jugada que me digas, la sacó y ese es parte de mi trabajo, que no le tiren. Cuando mi portero sale figura de un partido, quiere decir que no estamos defendiendo bien, que no estamos haciendo el trabajo. Hoy ojalá podamos tener esa tendencia, de que Keylor no salga figura. Que después tiene la jerarquía para sacar cosas que nadie más puede sacar, porque es el mejor de este continente, seguramente, pero nuestra labor como entrenador y como equipo, es que no le lleguen. Mi portero no puede salir figura”, señaló el técnico mexicano.

El próximo partido de Pumas será el sábado ante Toluca de visita en el Nemesio Diez a las 9:00 pm.