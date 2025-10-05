La cuenta regresiva para los juegos eliminatorios de Concacaf arrancó prácticamente ya, y algunas selecciones ya reclaman ciertas incomodidades.

Tal es el caso de Marco Antonio Figueroa, técnico de la Selección de Nicaragua, quien reclamó a los clubes ticos por no querer prestar sus jugadores.

“Nos hemos encontrado con inconvenientes con los clubes de Costa Rica, de no querer prestar jugadores y no querer mandarlos antes”, dijo el “Fantasma”.

Sin embargo, agradeció específicamente al Municipal Liberia por sí hacerlo.

“Quiero agradecer al presidente Liberia y a José Saturnino Cardozo, por haber tenido la posibilidad de tener a (Christian) Reyes un poquito antes de la fecha FIFA. Eso siempre es de agradecer, porque la gente de fútbol entiende a veces que nosotros los técnicos de selección tenemos muy poquitos días para trabajar y es muy difícil poder planificar si no tienes mínimo 10 días”, sentenció.

Los nicaragüenses se enfrentarán ante los ticos el próximo lunes 13 de octubre, a partir de las 8 p.m. en el Estadio Nacional de Costa Rica.