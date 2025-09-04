El director técnico chileno que dirige a Nicaragua, Marco Antonio Figueroa, se mostró molesto y “encarador” por distintos temas de cara al duelo ante Costa Rica de este viernes por el inicio de la eliminatoria de CONCACAF.

Figueroa, se refirió primero a la situación de la cancha sintética del Estadio nacional de Fútbol de Managua, la cual no está en buenas condiciones y es un tema del que se ha hablado bastante.

“El que no llora no mama y en Costa Rica han llorado mucho por la cancha sintética…. El “Piojo” es así, lo digo porque lo conozco. La cancha es certificada por FIFA”, comentó Marco Antonio.

Pero después arremetió contra el arbitraje del mexicano, Marco Antonio Ortiz, quien será el encargado de dirigir el encuentro.

“No me preocupa ni Keylor Navas ni la selección tica. Me preocupa mucho la designación de un árbitro mexicano. En Costa Rica, ustedes saben que tienen socios y dueños mexicanos. El gerente de selecciones es mexicano, el técnico es mexicano; me preocupa eso más que Keylor Navas”, señaló el estratega.

Precisamente, sobre Keylor, el técnico le bajó el nivel a Navas.

“Tiene dos manos y dos pies. Es un arquero de 40 años, no de 20 años; yo tengo uno de 20 años. Si tenemos que llenarle la canasta, se la vamos a llenar”, indicó Figueroa.

Inclusive, “El fantasma” se le fue al “cuerpo” a los defensas de la selección.

“Vamos a tratar de anular todo su fútbol de medio campo y tratar de estar cerca de sus centrales. Aunque lo tomen a mal, por mucho que sean internacionales, son lentos. Entonces vamos a ver si por ahí con nuestros delanteros podemos hacerle daño con velocidad”, dijo firmemente Marco Antonio.

Los nicaragüenses decidieron que ningún jugador estuviese en conferencia de prensa.