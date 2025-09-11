Luego de caer por 2 a 0 ante Honduras en la segunda fecha de la eliminatoria, el técnico de la Selección de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa, enfureció a los catrachos en la conferencia de prensa post partido.

El chileno que dirige a los nicaragüenses, señaló que el partido de vuelta en Managua, será totalmente distinto y que si toca dejar fuera a Honduras, lo harán.

“Felicidades por el triunfo. Ojalá vayan al mundial, si dependen de nosotros, NO van a ir, pero ojalá vayan porque tienen un entrenador (Reinaldo Rueda) tremendo”, comentó Figueroa en la última respuesta de la conferencia de prensa.

Cortesía: Diario Diez, Honduras.

Nicaragua en la próxima fecha, recibirá a Haití en el Estadio Nacional de fútbol en Managua.