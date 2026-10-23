Técnico de Motagua no teme a cerrar semifinal en Alajuela

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

En el Motagua de Honduras no sienten nervios ni miedo para el partido de vuelta de la semifinal de Copa Centroamericana contra Liga Deportiva Alajuelense.

Así lo manifestó su técnico Javier López, quien no piensa en el factor visita para el duelo decisivo ante los manudos.

Todo se decidirá en el Morera Soto este jueves. Foto: Prensa LDA

Tras el 0-0 de la ida, los catrachos necesitan la victoria o, en su defecto, un empate con goles, para avanzar a la serie definitiva por el título.

“La dificultad es alta, pero a mí este tipo de escenarios me encantan. Lo voy a disfrutar muchísimo esta semana, el partido y lo que está en juego que es ni más ni menos que pasar una final de la Copa Centroamericana, un objetivo, un propósito que se tiene desde hace mucho”, indicó.

El entrenador de nacionalidad española aseguró que pudieron haber sacado algo más, tomando en cuenta que abrieron en su propia casa, pero no descartan dar la sorpresa en Alajuela el próximo jueves en el Morera Soto.

“Hay que tener mucho equilibrio emocional, hay que preparar el partido con todos sus detalles. Estamos en esta instancia final y nadie le va a ganar fácil a nadie, por eso el reto es mayúsculo”, afirmó.

La Liga ha ganado todas las series eliminatorias de Copa Centroamericana desde el 2023, por lo cual, el reto del “Ciclón Azul” es dejar en el camino al actual tricampeón.