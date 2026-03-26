Técnico de Liberia les canta 4 verdades a sus rivales

El técnico José Saturnino Cardozo alzó la voz tras el juego contra Saprissa por el Torneo de Copa. El timonel de los liberianos advierte que ellos usan los jóvenes por convencimiento, más que por regla.

¿Es ventaja tener jugadores jóvenes de manera regular en su equipo?

Sí claro, desde que llegué siempre he trabajado con los jóvenes. Somos los de más minutos. En Torneo de Copa te ayuda porque los otros rivales juegan para cumplir. Nosotros los ponemos porque se ganan su lugar. Conmigo juega el que entrena bien en la semana y pueda dar el funcionamiento colectivo. Sí, tenemos a lo mejor un poco de ventana con (Sebastián) Padilla o (Joyfer) Chal, Fabricio (Zúñiga). A (Huber) Farrier no le tocó, pero si a (Emiliano) Darcia. Liberia tiene personalidad para jugar y eso es lo que buscamos del joven, no solo que juegue bien, sino que tenga personalidad. Les digo que juegan no solo por talento sino por ser comprometido y profesional. La edad no me importa para nada.

¿Cuánto valor le da a este empate 1-1?

Me dejó muy contento como cerramos el juego ante un rival con jugadores de jerarquía. El segundo tiempo fue prácticamente de Liberia. El fútbol es así, esto es de 180 minutos. Hablamos con el grupo en la semana y en el vestuario. En el segundo tiempo entramos con otra actitud, lastimosamente no se ganó, pero me siento contento con mis jugadores, ante un rival complicado y muy bien dirigido. Fue un lindo partido. Ahora de visita los vamos a enfrentar igual porque debemos creer y confiar en nosotros. Nuestros jugadores nunca van a dejar de luchar. Trataremos de llegar a la final.

¿Qué analiza de este Torneo de Copa?

El partido de copa en todo lado es así, hay que adaptarse a ello. A nosotros de repente nos perjudica más pues no tenemos un plantel como Saprissa o Herediano, pero confiamos en los jóvenes que enriquecen nuestro plantel. Además, tenemos jugadores lesionados y buscamos trabajar con los jóvenes que se adaptan a lo que queremos. Ya nos hemos ganado el respeto de varios equipos.