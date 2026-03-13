Fernando “Bocha” Batista, nuevo estratega de la selección mayor de fútbol de Costa Rica, lanzó su primera convocatoria y ya tiene un par de inconvenientes. Dos de los futbolistas llamados están lesionados y debe sustituirlos.

Había llamado a Berny Rojas del equipo Inter San Carlos de la Liga de Ascenso, pero no está en condiciones y en su lugar llegará al cuartel tricolor el portero Rodiney Leal de Guadalupe.

Otro de los que se bajan del bus es Aarón Murillo, integrante del Club Sport Herediano. Al estar lesionado no se concentrará. En lugar estará el brumoso Luis Flores.

El profe busca observar jugadores del ámbito local y comenzar a implementar su idea de juego con miras a los próximos compromisos internacionales.

La Tricolor tiene previsto jugar contra Jordania el viernes 27 de marzo y contra Irán el martes 31 de marzo, pero el conflicto bélico tiene en duda los rivales y el lugar.

Lo que si está fijo es el juego ante Inglaterra, pactado para el 10 de junio, un día antes de que empiece el Mundial. El choque será en la casa del Tío Sam.