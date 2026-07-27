Después de perder la final del Mundial hace una semana, el técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, utilizó sus redes para hablar del difícil momento por el que pasa. Señala que esta es la mejor forma de comunicarse, debido a la situación.

“Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras, que, aunque saben que no me gustan mucho las redes, puede que sea el mejor medio para hacérselo llegar.

Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que, aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida”.

Hace una pausa y pide que rescaten lo mucho que mostraron sus dirigidos, a los que llamó “mis guerreros”. “Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarle a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa.

El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba) el darlo todo (aunque ya no tengas más) el aguantar baldazos de agua fría (de gente que no nos conoce) el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro…. Ese es el verdadero trofeo.

Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, al personal de AFA , aquellos que de forma silenciosa trabajan para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido”.

Agrega una posdata, “quien tiene un amigo argentino tiene un tesoro”.