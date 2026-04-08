El Tecnológico de Costa Rica (TEC) se posiciona como la segunda mejor universidad de Centroamérica, según el QS Latin America & Caribbean University Ranking 2026, elaborado por la firma británica Quacquarelli Symonds.

Imagen cortesía del TEC

Este reconocimiento se da en un contexto altamente competitivo, ya que la edición 2026 es la más amplia hasta la fecha, con cerca de 500 universidades evaluadas en 26 países de la región.

De acuerdo con la rectora del TEC, María Estrada Sánchez, este resultado refleja “el esfuerzo sostenido de nuestra comunidad académica por fortalecer la calidad de la formación, la investigación y la vinculación con la sociedad”.

María Estrada Sánchez- rectora del TEC

La clasificación utiliza una metodología adaptada al contexto latinoamericano, que contempla indicadores como la reputación académica, la valoración de empleadores, las redes internacionales de investigación y la proporción de docentes con grado de doctorado.

En el ámbito nacional, la Universidad de Costa Rica (UCR) ocupa el primer lugar en Centroamérica, seguida por el TEC en la segunda posición y la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) en el tercer puesto.