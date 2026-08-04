La Escuela de Matemática del Tecnológico de Costa Rica (TEC) presentó un nuevo libro gratuito dirigido a docentes de secundaria, con el objetivo de facilitar el uso de la inteligencia artificial (IA) generativa como apoyo en la enseñanza de esta materia.

La publicación, titulada Prompts e IA generativa en matemática. Herramientas para el docente de secundaria, ofrece recomendaciones prácticas para que los educadores aprendan a redactar instrucciones o prompts que permitan generar recursos educativos útiles, rigurosos y adaptados a las necesidades del aula.

Según explicó Luis Gerardo Meza Cascante, profesor de la Escuela de Matemática del TEC, la obra nació como respuesta a una necesidad creciente entre el personal docente.

“La obra surge como respuesta a una necesidad cada vez más presente en la práctica docente: utilizar la inteligencia artificial generativa de manera pedagógica, pertinente, crítica y responsable en la enseñanza de la matemática”, indicó.

El libro incluye orientaciones para elaborar actividades, materiales didácticos, evaluaciones, planeamientos y otros recursos de apoyo para las lecciones de matemática en secundaria.

Además, presenta un modelo estructurado para crear prompts, criterios para revisar y verificar los resultados generados por la inteligencia artificial, consideraciones éticas y ejemplos adaptados al sistema educativo costarricense.

Más allá de enseñar a utilizar plataformas de IA, la publicación busca responder una pregunta clave para el profesorado: ¿cómo redactar instrucciones que permitan a la inteligencia artificial generar materiales educativos realmente útiles y alineados con los objetivos de aprendizaje?

La obra fue desarrollada en el marco del proyecto de extensión INNOVA-MatIA, en colaboración con la Dirección Regional de Educación de Cartago. Como parte de esta iniciativa, docentes de matemática exploraron distintas formas de utilizar la inteligencia artificial para planificar clases, crear materiales didácticos, diseñar ejercicios contextualizados y apoyar otras tareas relacionadas con la gestión educativa.

El libro está disponible de forma gratuita y en acceso abierto, por lo que cualquier persona interesada puede descargarlo y utilizarlo como herramienta de apoyo para la innovación en la enseñanza de la matemática.