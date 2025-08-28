El Tecnológico de Costa Rica (TEC) impulsa el proyecto “Modelo de gestión empresarial para el desarrollo y crecimiento de emprendimientos PYMES en Siquirres“, con el fin de brindar asesoría, capacitación y acompañamiento a pequeñas y medianas empresas de la zona.

El proyecto tiene su enfoque en diferentes disciplinas, ya que integra áreas como Administración de Empresas, Psicología Organizacional, Ingeniería Industrial y Gestión del Turismo Sostenible.

Estos conocimientos permiten atender las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), desde una perspectiva técnica, humana y ambiental, adaptada al contexto local.

Además, cuenta con el apoyo de distintas instituciones y organizaciones, entre las que destacan:

Municipalidad de Siquirres

Municipalidad de Guácimo

Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Asociación Salvemos las Tortugas de Parismina (ASTOP)

Siquirres enfrenta desafíos estructurales que han limitado durante muchos años las oportunidades de desarrollo para su población, por lo que este proyecto pretende ofrecer herramientas prácticas y conocimientos técnicos que fortalezcan las capacidades empresariales de los limonenses.