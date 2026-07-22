La obra El silencio entre nosotros llegará al Teatro 1887, en el Centro Nacional de la Cultura (CENAC), con tres funciones gratuitas para conmemorar el Día Nacional de la Lengua de Señas Costarricense (LESCO).

La puesta en escena, organizada por Akelarre CR Producciones, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud, la Cámara de Comercio de Costa Rica, DiDi e INLESCO, se presentará el 23 de julio a las 4:00 p. m., el 24 de julio a las 7:00 p. m. y el 25 de julio a las 5:00 p. m. La entrada será libre hasta completar el aforo.

La historia sigue a Lucy, una adolescente sorda que crece en una familia oyente donde el amor existe, pero la comunicación representa un desafío. A través de actuaciones, danza y el uso de la LESCO, la obra busca generar reflexión sobre el derecho a la comunicación, la identidad y la inclusión.

La producción destaca por contar con una actriz sorda en el papel principal, además de una intérprete escénica de LESCO en vivo y asesoría cultural especializada, con el propósito de que tanto personas sordas como oyentes puedan disfrutar de una experiencia accesible.

Los organizadores señalaron que la iniciativa también busca reforzar el reconocimiento de la Lengua de Señas Costarricense como una lengua plena, con identidad y estructura propias, promoviendo una sociedad más inclusiva a través del arte y la cultura.