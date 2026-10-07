Teatro Eugene O’Neill abrirá sus puertas a investigación paranormal

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

¿Se atrevería a participar en una investigación paranormal dentro de un teatro? El próximo 29 de octubre, el Teatro Eugene O’Neill, en San José, abrirá sus puertas para una experiencia que combinará misterio, humor y exploración de espacios poco conocidos.

La actividad, denominada “Expediente Secreto TEO”, comenzará a las 7:00 p. m. y permitirá a los asistentes conocer historias relacionadas con el misterio y las investigaciones paranormales.

“El Teatro Eugene O’Neill tiene una historia muy particular y, por primera vez, queremos abrir un espacio para que el público conozca una faceta diferente del Teatro. La investigación de Noctis nos permite construir una experiencia alrededor del misterio”, explicó Juan Diego Roldán, líder cultural del Centro Cultural Costarricense-Norteamericano (CCCN).

La propuesta estará dividida en tres actos. El primero consistirá en un espectáculo de comedia paranormal a cargo del costarricense Minor Pérez, quien abordará con humor las creencias y situaciones relacionadas con estos fenómenos.

Posteriormente, integrantes de Noctis Proyecto Paranormal Latinoamérica participarán en un conversatorio en el que compartirán experiencias de investigaciones realizadas en Costa Rica y explicarán algunas de las herramientas utilizadas durante sus exploraciones.

El tercer acto, llamado “Acceso al expediente”, será exclusivo para quienes adquieran la entrada VIP.

Durante esta experiencia, los participantes recorrerán diferentes espacios del área conocida como Backdoor del teatro, acompañados por una psíquica y un investigador de Noctis, quienes explicarán los procedimientos y equipos utilizados en este tipo de investigaciones.

Además, recibirán un kit que incluye bolso, lapicero, libreta, foco y una credencial de investigador.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Las entradas generales tendrán un costo de ₡12.000, mientras que el acceso VIP costará ₡20.000.

El espectáculo de comedia y el conversatorio estarán dirigidos a personas mayores de 12 años. Por su parte, el recorrido de investigación paranormal será exclusivo para mayores de 16 años.

Las entradas se encuentran disponibles en el sitio web teo.cr.

Periodista: Luis Diego Mora