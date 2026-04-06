A penas dos horas le duró el liderato al Deportivo Saprissa que celebraba por todo lo alto una victoria de 4 a 0 ante Pérez Zeledón, misma que se gestó desde el minuto 85’. Y es que el Club Sport Herediano hizo la tarea. Se fue a Puntarenas y no de paseo. Planteó un equipo muy bien aplicado en lo táctico, que supo manejar el encuentro y dar el golpe letal en el momento indicado.

Se jugó el primer tiempo y no se movió el marcador. Sobre una cancha no apta para el buen fútbol los locales apostaron a hacer valer la localía, pero los pupilos de José Giacone Garita supieron resistir. Hombres de experiencia en la casa anaranjada, de la talla de Adonis Pineda, Kliver Gómez, Ulises Segura y Daniel Colindres. El cuadro de César Alpízar no pudo cambiar la historia y pese a una aceptable primera etapa fueron al entretiempo en ceros.

El regreso

Una vez regresaron de los camerinos se hace presente el eterno goleador Marcel Hernández.

El cubano tomó el esférico, vio hacia el marco y se dio cuenta de que no tenía posibilidad de tirar. Ante esto se movió más hacia su derecha y lanzó fogonazo para vencer al guardameta Pineda al 53’.

A partir de ahí y ya con los tres puntos en el bolsillo el cuadro florense se supo defender.

Tomó sus previsiones y hasta por momentos cedió la iniciativa, pero sin correr riesgos. Wilber Rentería, quien entró de cambio, fue uno de los hombres más peligrosos del equipo local.

De resaltar la forma en que los rojiamarillos supieron aguantar, marcar y salir sonrientes del estadio Miguel “Lito” Pérez de la perla del pacífico.

El puerto salió a la cancha con Adonis Pineda, Wesly Decas, Kliver Gómez, Farbod Samadian, Hiram Muñoz, José Ignacio Gómez, Ulises Segura, Renzo Carballo, Raheem Cole, Randy Taylor y Daniel Colindres. D.T.: César Alpízar.

Los rojiamarillos pusieron en el verde a Dany Carvajal, Keyner Brown, Eduardo Juárez, Everardo Rubio, Gabriel Sibaja, Keysher Fuller, Sergio Rodríguez, Darryl Parker, Randall Leal, Elías Aguilar y Marcel Hernández. D.T.: José Giacone.

Habla el goleador

“Era una final durísima, como todas las que van a seguir y para mantenernos ahí arriba debemos ser muy estables emocional y tácticamente. Las canchas que vamos a visitar son durísimas y debemos ser fuertes desde todo punto de vista”, dijo Marcel Hernández.

Alabó la forma de trabajar del rival. “Sabemos lo que es Puntarenas y el juego que tienen.

Hicimos una buena semana, en función de cómo neutralizar el juego y la velocidad y transición de ellos y nos impusimos. Para ganar finales hay que ponerse en el duelo”.

Sobre el gol mencionó que “esa jugada ya la teníamos ensayada, la cancha no me dejó en la primera, pero ya después pude rematar y se da la anotación. Fue mucho el desgaste, tenemos una semanita larga para recuperarse e ir a la próxima final”.

Lo dijo

“Dolidos por el resultado, pues queríamos hacer de nuestra casa una fortaleza, pero dejamos ir varios puntos. El equipo trabajo y trató de concretar, pero en estos partidos el marcador lo define la contundencia. Teníamos que aprovechar en el primer tiempo”.

Ulises Segura, volante de Puntarenas F.C.