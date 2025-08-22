Al igual que el Saprissa anoche, Club Sport Herediano también perdió en Panamá por Copa Centroamericana, esto ante el Sporting San Miguelito.

Los florenses, quienes solo tuvieron una jugada clara en todo el partido, no se encontraron en todo el partido y se les fue muy difícil encontrar con facilidad la portería rival.

Dos errores tácticos condenaron a los rojiamarillos. Primero, en el primer tiempo, una falta al borde del área fue cobrada y anotada por los locales. Después, un penal dudoso sentenció el partido en la segunda parte.

Los florenses se complican en su búsqueda por clasificación, ya que quedaron en el cuarto lugar con solo 3 puntos, mientras que su próximo y último rival, el Municipal, tiene 5 puntos, obligando al Herediano a ganar sí o sí para clasificar a la siguiente ronda.

Herediano alineó a Anthony Walker, Haxzel Quirós, Walter Cortés, Yurguin Román, Getsel Montes, Emerson Bravo, Elías Aguilar, Allan Cruz, José Andrés Rodríguez, Jurguens Montenegro y Marcel Hernández.

Mientras que el equipo local, el Sporting San Miguelito, salió a la cancha con Marcos de León, Jelsan Caicedo, Omar Alba, Alexis Cedeño, Kevin Galván, Rodrigo Tello, Martín Ruiz, Ángel Valencia, Armando Cooper, Yair Jaén y Ramsés de León.