Team se adueña del liderato

El liderato del Clausura 2026 ya tiene dueño. Herediano derrotó al Municipal Pérez Zeledón por la mínima en un encuentro pasado por agua.

Los rojiamarillos llegaron al recinto deportivo con un objetivo: asegurar el primer lugar y una eventual gran final. No obstante, no contaron con la presencia de cuatro futbolistas: Allan Cruz, Keyner Brown, José de Jesús “Tepa” Gónzalez y el goleador Marcel Hernández.

Desde el pitazo inicial, los dirigidos por el argentino José Giacone fueron con todo en búsqueda de la anotación que les diera tranquilidad. Sin embargo, las intervenciones del arquero Miguel Ajú, sumado al orden en el bloque defensivo de los generaleños, le negaron el gol a los visitantes en la primera mitad.

Para la segunda parte, el ritmo del partido no cambió y el Team conseguiría el gol del triunfo por obra de Getsel Montes.

El hondureño cazó un rebote producido dentro del área de los locales tras un saque de esquina y mandó el esférico al fondo para darle el triunfo a su equipo.

Con este marcador, Herediano finalizará el campeonato nacional este domingo ante Sporting FC en el Estadio Carlos Alvarado Villalobos, ya con la tranquilidad de que aseguró la primera posición. Por su parte, los Guerreros del Sur finalizarán su participación ante San Carlos en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra